كفركنا تفجع بوفاة الشاب جلال عواودة بعد صراع مع المرض

فجعت بلدة كفركنا، مساء الثلاثاء، ب وفاة الشاب جلال عواودة (40 عاما) بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا.رحمه الله ..إنا لله وإنا اليه راجعون.

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