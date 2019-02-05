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كل العرب الناصرة والقضاء أخبار وفيات كفركنا تفجع بوفاة الشاب جلال عواودة بعد صراع مع المرض

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كفركنا تفجع بوفاة الشاب جلال عواودة بعد صراع مع المرض
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الناصرة والقضاء

كفركنا تفجع بوفاة الشاب جلال عواودة بعد صراع مع المرض

فجعت بلدة كفركنا، مساء الثلاثاء، بوفاة الشاب جلال عواودة (40 عاما) بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا.رحمه الله ..إنا لله وإنا اليه راجعون.

 

فجعت بلدة كفركنا، مساء الثلاثاء، ب وفاة الشاب جلال عواودة (40 عاما) بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا.رحمه الله ..إنا لله وإنا اليه راجعون.

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