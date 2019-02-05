كفركنا تفجع بوفاة الشاب جلال عواودة بعد صراع مع المرض

فجعت بلدة كفركنا، مساء الثلاثاء، ب وفاة الشاب جلال عواودة (40 عاما) بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا.رحمه الله ..إنا لله وإنا اليه راجعون.
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