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بلدية سخنين تصادق على انتخاب نواب وقائم بالاعمال
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سخنين والمنطقة

بلدية سخنين تصادق على انتخاب نواب وقائم باعمال لرئيس البلدية بالإجماع‎

عقد المجلس البلدي في بلدية سخنين مساء اليوم الثلاثاء جلسة عادية بحضور رئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت أبوريا وجميع الأعضاء الـ 15.

 

عقد المجلس البلدي في بلدية سخنين مساء اليوم الثلاثاء جلسة عادية بحضور رئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت أبوريا وجميع الأعضاء الـ 15.
وخلال الجلسة تم انتخاب السيد مهدي طربية قائم بأعمال الرئيس لمدة خمس سنوات، والسيد خير زبيدات نائبا للرئيس لمدة سنتين ونصف، والمحامي شادي خلايلة لمدة سنتين ونصف.وتم كذلك انتخاب اللجان التابعة لبلدية سخنين، حيث تم انتخاب مهدي طربية مسئول ملف التربية والتعليم وخير زبيدات مسئول ملف الصحة، وشادي خلايلة مسؤول ملف الرفاه الاجتماعي.وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يلتئم المجلس البلدي لإقرار الميزانية العامة للبلدية.

رئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت ابو ريا قال بعد المصادقة على انتخاب نوابه والقائم باعماله:" سنحافظ على هذا الارث الغالي والثمين بلدنا سخنين التي مهما ضحينا من اجلها لم نعطيها حقها ، الف مبروك لسخنين واهلها ونتمنى ان نكون عند حسن ظنكم ".
وأضاف رئيس البلدية الدكتور صفوت ابو ريا:" من اليوم سنعمل من اجل رفع مكانة سخنين وسنعمل على تنفيذ العديد من المشاريع المطروحة بالضافة الى اهتمامنا بقضايا التربية والتعليم والصحة والرياضة . واضاف ان الكادر الاداري لبلدية سخنين جاء ليعمل من اجل سخنين وتطورها وان اسناد المهام للنواب والقائم بالاعمال سيسهل المهمة ويعطي كل واحداً من اعضاء المجلس البلدي الحق بالتأثير والعطاء فهذا الهرم البلدي ما هو الا ثمرة ثقة اهالي سخنين به ومن هنا فان المسؤولية كبيرة تتطلب مضاعفة الجهود من اجل الارتقاء ببلدنا الغالي نحو الأفضل" .

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