انضمام المهاجم علي كنانة الى صفوف الاخاء الناصرة على سبيل الاعارة

سوف يشارك علي كنانة مع فريقه الجديد في المباراة الخارجية، عصر يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة، أمام فريق هبوعيل ريشون لتسيون
انضم المهاجم علي كنانة، ابن يافة الناصرة ، الى صفوف فريق مكابي الاخاء الناصرة على سبيل الاعارة حتى نهاية مباريات الموسم الحالي، قادما من فريق الدرجة الأولى عيروني نيشر.
وسوف يشارك علي كنانة مع فريقه الجديد في المباراة الخارجية، عصر يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة، أمام فريق هبوعيل ريشون لتسيون، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين – ثامن مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الممتازة.
وفي سياق متصل، فقد انتقل المهاجم عيدو اكسبراد من الاخاء الى فريق سكتسيا نس تسيونا.
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