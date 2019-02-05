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طلاب الأهلية بأم الفحم يطلقون حملة فيك خير
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وادي عارة

طلاب الأهلية بأم الفحم يطلقون حملة فيك خير

أقامت مجموعة القيادة الشابة الطلابية التابعة في الجمعية مستقبل آمن حملة بعنوان فيك خير في المدرسة الأهلية أم الفحم


خلال فعاليات ضمن إطار الحملة في المدرسة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كلّ العرب بيان صادر عن المدرسة الأهلية، أم الفحم، جاء فيه ما يلي: "أقامت مجموعة "القيادة الشابة" الطلابية التابعة في الجمعية "مستقبل آمن" حملة بعنوان "فيك خير" في المدرسة "الأهلية" أم الفحم والتي تهدف لحثّ مجتمعنا على التسامح، وزيادة الوعي في أوساط الشباب خاصة نحو مستقبل آمن خالي من العنف".

وتابع البيان: "يوم الخميس الفائت الموافق 31.1.19 قامت المجموعة بأولى مشاريعها لهذا العام، تحت عنوان "هدية ببوست". والذي يعالج قضية العنف الالكتروني، ويهدف الى جعل وسائل التواصل الاجتماعية مكانًا آمنًا. قام القياديّون بتحضير هدايا رمزية، ووزّعوها على طلاب وطاقم المدرسة، بشرط أن يقوم هؤلاء بنشر قيمة ايجابية على وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك الانستجرام مع هاشتاغ #فيك_خير، تطلعًا إلى انتشار القيم الايجابية في العالم الافتراضي. كما وأتاحت الفعالية فرصة التبرّع بمبلغ رمزي من أجل زرع الخير في نفوس الطلاب.
ولإقامة هذه الفعالية، عمل القياديون ساعات طوال لمدة ايام بعد الدوام المدرسيّ وبجهد كبير وباهتمام دقيق بكامل الأمور، حتى تكللّت جهودهم بنجاح كبير، أثنى عليه كل من الطلاب والطاقم وزرع أجواء رائعة في ارجاء المدرسة. بالإضافة الى ذلك، زار المدرسة يوم الخميس المدير العام لجمعية مستقبل آمن ניסים כהן، وايمان عبد القادر- مركّزة المجتمع العربي – أم الفحم، واللذان بدورهما سُعدوا كثيرا بإنجاز الطلاب وقيادتهم للمشروع من البداية حتى النهاية وأشادوا على جهدهم".

واختتم البيان: "يجدر بالذكر أن مجموعة القيادة الشابة تلتقي اسبوعيا في حرم المدرسة، بتوجيه من المرشدة رنا جبارين، واشراف الاستاذ انس محاميد، من أجل العمل على انفسهم وتغيير انفسهم، ومن ثم الخروج للتأثير على المجتمع نحو مستقبل آمن. كما وتعدنا المجموعة بمشاريع أكبر وأكثر في الفترة القادمة"، إلى هنا نصّ البيان.

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