الخضيرة: توقيف مشتبه (40 عاما) قام بتربية طيور محمية ونادرة بشكل غير قانوني

קרדיט צילום: דוברות המשטרה
قامت شرطة حرس الحدود بالتّعاون مع شرطة اسرائيل ومفتّشي سلطة حماية الطبيعة بتوقيف مشتبه من الخضيرة، قام بتربية طيور محمية تصل قيمتها إلى 150000 شاقل
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كلّ العرب بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة، جاء فيه ما يلي: "استلم مركز الشرطة بلاغا حول مشتبه يقوم بتربية نوع نادر من الطيور بشكل غير قانونيّ. وبعد التّفتيش في منزل المشتبه، تبيّن أنّه يتمتلك عدد من الأقفاص الّتي تحوي بداخلها 8 طيور محمية ونادرة. قام مفتشو سلطة حماية الطبيعة بمصادرة هذه الطّيور". وتابع: "تمّت إحالة المشتبه (40 عاما) من سكّان الخضيرة للتّحقيقات في قسم الشرطة، بعد مصادرة الطّيور"، إلى هنا نصّ البيان.
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