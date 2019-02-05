جمال زحالقة لموقع العرب: الحركة الاسلامية ابلغتنا رسميا بأنها ستخوض الانتخابات لوحدها

في حديث خاص مع رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، د.جمال زحالقة قبل قليل ،صرح لموقع العرب ان الحركة الاسلامية ابلغتهم رسميا بأنها ستخوض ال انتخابات لوحدها وبدون تحالف مع احد ، وأوضح زحالقة ان احتمالات تشكيل قائمة مشتركة على غرار المرة الماضية باتت شبه مستحيلة،وذلك في ظل المعطيات الاخيرة التي تشير الى ان العربية للتغيير ستخوض الانتخابات لوحدها ايضا.
واكد جمال زحالقة اننا اقرب الى خوض الانتخابات ضمن ثلاث قوائم وهي : الجبهة مع التجمع ، الاسلامية لوحدها والعربية للتغيير لوحدها، معللا ذلك بان الاسلامية تخشى خوض الانتخابات ضمن تحالف يضمها مع الجبهة والتجمع خوفا من هروب جمهور الاسلامية الى العربية للتغيير.
وأوضح زحالقة بان هناك مفاوضات قد بدأت بين التجمع والجبهة لفحص امكانية خوض الانتخابات سوية.
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