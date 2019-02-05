جمعية الأقصى في ضيافة الأوائل الدينية في لقاء متجدد من مشروع نتعرّف على قدسنا



جمعية الأقصى في ض يافة الأوائل الدينية في حلقة جديدة من مشروع "نتعرّف على قدسنا"

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كلّ العرب بيان صادر عن مدرسة الأوائل الدينية، كفرقاسم، جاء فيه ما يلي: "حلّت كوادر جمعية الأقصى ضيفة على مدرسة الأوائل الدينية في مدينة كفرقاسم في يوم إرشادي تعريفي حول مدينة القدس والمسجد الأقصى".

وتابع البيان: "اشتمل هذا اليوم على عدة فقرات تفاعلية شيّقة للطلاب ضمّت ورشات إرشادية وعروض ثلاثية الابعاد تحاكي جولات ميدانية في المسجد الأقصى، واختتم الإرشاد بمسابقة اختبارا لمعلوماتهم التي اكتسبوها خلال اليوم.

وقام على تمرير الورشات كل من الأخوة محمد نوفل، يزيد جابر، رواح بدير ومدلين عيسى".

واختتم البيان: "شكرت إدارة الأوائل الدينية طاقم جمعية الأقصى واثنت على جهودهم وعملهم الدؤوب خدمة للقدس والأقصى.

وأكّد الأخ محمد نوفل مدير المشاريع في الجمعية: اننا في جمعية الأقصى نسعى دائما لخدمة مدينة القدس في شتى الطرق والوسائل ومن أهمّها خلق حالة من الوعي لدى أبنائنا من خلال غرس المعلومة الصحيحة لديهم بالإضافة إلى تعميق علاقتهم الحسيّة والمعنوية لهذا المكان المقدّس"، إلى هنا نصّ البيان.

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