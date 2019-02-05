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المركز: مصرع سيّدة إثر تعرّضها للدّهس

تلقى مركز الاسعاف بلاغا في تمام الساعة 16:25 حول إصابة سيّدة (78 عاما) إثر تعرّضها للدّهس من قبل شاحنة تنقل الباطون في إحدى شوارع تل أبيب. وقدّم طاقم الاسعاف العلاج للمصابة ولكنّها قد فارقت الحياة

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جمعية الأقصى في ضيافة الأوائل الدينية
حلّت كوادر جمعية الأقصى ضيفة على مدرسة الأوائل الدينية في مدينة كفرقاسم في يوم إرشادي تعريفي حول مدينة القدس والمسجد الأقصى

رأي وآخر

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