المركز: مصرع سيّدة (78 عاما) إثر تعرّضها للدّهس

من مكان وقوع الحادث/ צילום: תיעוד מבצעי מד"א
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كلّ العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الاسعاف بلاغا في تمام الساعة 16:25 حول إصابة سيّدة (78 عاما) إثر تعرّضها للدّهس من قبل شاحنة تنقل الباطون في إحدى شوارع تل أبيب. وقدّم طاقم الاسعاف العلاج للمصابة ولكنّها قد فارقت ال حياة "، إلى هنا نصّ البيان.
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