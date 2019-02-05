كوني انتِ بكسر التاء/بقلم: يانا حسين حلف

إسمحي لي ايتُها ألفاضلة أن أُلقي عليكِ أسمى أيات ألعرفان والإطراء، لم أعهد امرأة مثلك من ذي قبل سيدة مجتمع تعي متى تنطق ومتى تصمت، صاحبة ألشخصية الأكثر قوة، تملك قلبًا لو ضاق العالم سعى الكون بأسره، فأنت امرأة باسلة تسعى دوما للأفضل، فهي تثقُ أنها تمتلك من الإرادة والقدرة ما يكفي لتكون امرأة مؤثرةً، نافعةً، صامدةً.

حين يصل ألشخص لمبتغاه ويكُن عامودًا صامدًا متينًا يلاحقه ألحاقدون ساعين لإسقاطه بالمستنقعات، لكن الايام وألسنوات والمواقف والنجاحات تشهد وتدُّل على أن امرأة كأنت ستبقى بهذه المتانة والقوة وتكُن دومًا عنوانًا يحتذى بهِ.

إن الأسلوب هو سيد المقاييس في شتى أمور ال حياة فكلمة ككلماتُكِ الطيبة أينما سقطت أزهرت من حولها الطمأنينة وسلام، امرأة كأنت تضطلع العديد من المسؤوليات والنجاحات والإصرار نحو هدفها وتتلاشى منها القوة اينما كانت لتزرع الطموح والقوة والاصرار، فهي الشموخ والسند للكثير من النسوة.

هي تمامًا كما اللبؤة، تمتلكُ من القوة ما يكفي لتواجه الصعاب.

الكرامة تتميزها النسوة اللواتي يمتكلن السلام الداخلي والكبرياء كأنت.

نعم؛ انت امرأة طموحة حازمة لنجاحها تغنمها الأحلام وتأخذ بها لذروة المرادِ، فإن التواضع شِعارُكِ والإبتسامة تحيتُكِ.

فخورة انا بك وكل من حولي فأنت شخصية مثالية في زمن إزداد فيه النفاق، امرأة مثلك لا تلغيها طقوس الحياة ، امرأة كأنت تدوُّن في اعلى منازل القلوب.

عاشرت الكثير من الناس قبائل ولم اعهد امرأة مثلك الاكثر قوتًا ونجاحًا،لا مثيل لطيبة قلبك لحُبك للجميع لسخائك الجميل لشفافيتك وهشاشة قلبك للكثير من خصلك يعجز اللسان عن ذكرها.

إبقي هكذا فأمثالك نشد بهم عزيمتنا.

تجملي بالقوة تزيّني بالأناقة فهما يزيدان منك جاذبية ونجاح.

حماك الله وجعل الصحة مرقدًا بقلبك.



الشخصية الي نكتب عنها: هالة بشر