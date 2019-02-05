فواز موسى من دير الأسد يهدم منزله بيده..ذباح: ابتعدوا عن الملك العام والشوارع

المواطن فواز قد حاول التوصل الى اتفاق لكن جدوى واضطر لهدم المنزل خوفًا من تكبّد تكاليف الهدم الباهظة

أحمد ذباح رئيس المجلس المحلي في دير الأسد:

اجتمعنا مع صاحب البيت في المجلس المحلي بعد إستلامه أمر الهدم لكون قسم من البيت تم بناؤه في الشارع المخطط في المنطقة

نتوجه لأهلنا في دير الأسد باستصدار التراخيص اللازمة للبناء ضمن التخطيط المفصل لقريتنا دير الأسد والابتعاد عن الملك العام والشوارع

قام المواطن فواز موسى من بلدة دير الأسد، اليوم الثلاثاء، بهدم منزله بنفسه، وذلك بعد صدور أمر هدم المنزل بحجة البناء غير المرخص، ويذكر أن المنزل كان لا يزال قيد البناء.



خلال عملية هدم منزل المواطن فواز موسى

وجدير بالذكر أن المواطن فواز قد حاول التوصل الى اتفاق لكن جدوى واضطر لهدم المنزل خوفًا من تكبّد تكاليف الهدم الباهظة بحالة قامت الجرافات والمجنزرات التابعة للحكومة بهدمه.

هذا، وعقب أحمد ذباح رئيس المجلس المحلي في دير الأسد: "اجتمعنا يوم أمس الاثنين مع صاحب البيت في المجلس المحلي بعد إستلامه أمر الهدم لكون قسم من البيت تم بناؤه في الشارع المخطط في المنطقة واتفقنا على أن يتم هدم الجزء الذي تم بناؤه في الشارع وسيعمل المجلس المحلي كل ما بوسعه لمساعدة المواطن فواز موسى بإستصدار التراخيص اللازمة لبقية البناء ضمن القانون".

وأضاف أحمد ذباح: "نتوجه لأهلنا في دير الأسد باستصدار التراخيص اللازمة للبناء ضمن التخطيط المفصل لقريتنا دير الأسد والابتعاد عن الملك العام والشوارع لنتجنب أوامر الهدم والمخالفات الباهظة".



أحمد ذباح رئيس المجلس المحلي في دير الأسد

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