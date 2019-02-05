سيلين ديون تثير التساؤلات بسبب وزنها وترد على المنتقدين



النجمة سيلين ديون:

لا تنزعجوا. لا تلتقطوا صورا. إذا لم يعجبكم ما أنا عليه دعوني وشأني

أبدت المغنية العالمية سيلين ديون، استياءها من التساؤلات والانتقادات التي لاحقتها بسبب فقدان وزنها، مؤكدة أنها تشعر بكونها جذابة أكثر من أي وقت مضى. وهاجمت المغنية الكندية البالغة من العمر 50 عاما، أولئك الذين قالوا إنها بدت في صور حديثة نحيفة جدا، قائلة: "إذا لم يعجبكم الشكل الذي أبدو عليه، عليكم فقط تركي وشأني".

وفي حوار أجرته مؤخرا، ونقل موقع "ياهو" الأميركي مقتطفات منه، تحدثت "ملكة البوب" عن فقدان الوزن الملفت الذي بدت عليه، وقالت إنها "تفعل ذلك من أجلها".

وأضافت قائلة: "أريد أن أشعر بأنني قوية وجميلة وأنثوية ومثيرة. يعجبني ما أنا عليه ولا أريد أن أتحدث عنه"، ووجهت رسالة إلى منتقديها قائلة: "لا تنزعجوا. لا تلتقطوا صورا. إذا لم يعجبكم ما أنا عليه دعوني وشأني".

ولفتت سيلين ديون الأنظار بمظهر نادر في عروض أزياء باريس، حيث بدت نحيفة جدا، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن أسباب هذه النحافة المفاجئة. ولم تتطرق سيلين إلى أي أمراض كانت وراء نحافتها المبالغ فيها، بحسب متابعين، لكن يبدو من تصريحاتها الإعلامية أنها رغبت في فقد الكثير من وزنها.

كما يذكر أن أيقونة الغناء الكندية أنشأت مؤخرا خط أزياء خاصا بالأطفال.

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