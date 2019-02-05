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كل العرب كوكتيل غرائب وطرائف شاب يقود والديه إلى المحكمة، والسبب؟

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شاب يقود والديه إلى المحكمة، والسبب؟
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شاب يقود والديه إلى المحكمة، والسبب؟

قاد شاب (27 عاما) والديه إلى المحكمة، لسبب غريب وعجيب لا يخطر على بال أحد. حيث يعتقد الشاب رافائيل صامويل يعتقد أن الناس يجب أن يمتنعوا عن الإنجاب


صورة توضيحية

قاد شاب (27 عاما) والديه إلى المحكمة، لسبب غريب وعجيب لا يخطر على بال أحد. وذكر موقع "أوديتي سنترال" أن الشاب رافائيل صامويل يعتقد أن الناس يجب أن يمتنعوا عن الإنجاب لأن ولادة الكائنات الحية دون طلب موافقتها أمر خاطئ من الناحية الأخلاقية.

ويقول صامويل إنه ليس ضد الأطفال أو ال حياة ، مضيفا: "ببساطة، أعتقد أن شكل حياتنا يستحق أخذ الموافقة قبل جلب أي كائن جديد إليها.. لماذا إخضاعه لمصاعب الحياة دون رغبته وموافقته؟ هذه تسمى حياة قسرية".

وتابع "أريد أن أقول لكل أطفال الهند إنني أحب والدي ولدينا علاقة جيدة.. لكنهما أخرجاني إلى الوجود من أجل سعادتهما ومتعتهما، لم يطلبا رأيي.. فلماذا علي تحمل مشقة حياة لم أطلبها".

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