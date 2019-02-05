مصرع عامل (30 عاما) في حادث دهس قرب بحر الميت

الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء:
هرع طاقم من المسعفين والمضمدين الى مكان الحادث ، حيث تم إقرار وفاة العامل (30 عامًا) متأثرًا بجراحه البالغة في القسم العلوي من جسمه
الشرطة:
تتواجد قوات من الشرطة هناك وقد تم فتح تحقيق في الحادث
عمم الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، بيانا على وسائل الإعلام، جاء فيه: "في تمام الساعة 13:54 وصل بلاغ الى مركز نجمة داوود الحمراء 101 لواء النقب ، مفاده إصابة عامل إثر حادث دهس من قبل شاحنة في منطقة خاصة لرمي النفايات بالقرب من بحر الميت. هذا، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين الى مكان الحادث ، حيث تم إقرار وفاة العامل (30 عامًا) متأثرًا بجراحه البالغة في القسم العلوي من جسمه" وفقا للبيان.
ووصل الى موقع العرب بيان صادر عن الشرطة، جاء فيه: "وصل بلاغ الى مركز الشرطة، مفاده تعرض شخص للدهس من قبل شاحنة في منطقة لإخلاء النفايات، وقد أقرت الطواقم الطبية التي وصلت الى المكان وفاة المصاب، كما وتتواجد قوات من الشرطة هناك وقد تم فتح تحقيق في الحادث" بحسب البيان.
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