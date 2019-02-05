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أم الفحم: استئناف العمل بالجناح الثانوي في اسكندر
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وادي عارة

بلدية أم الفحم: استئناف العمل في الجناح الثانوي لمدرسة اسكندر فوق الابتدائية

استأنف جناح المعارف في بلدية أم الفحم، عملية بناء وتشييد مبنى الجناح الثانوي في مدرسة إسكندر فوق الابتدائية، والذي يضم بين جناحيه 18 صفّاً

استأنف جناح المعارف في بلدية أم الفحم، عملية بناء وتشييد مبنى الجناح الثانوي في مدرسة إسكندر فوق الابتدائية، والذي يضم بين جناحيه 18 صفّاً للمرحلة الثانوية، بالإضافة لقاعات المختبرات والمكتبة وقسم الإدارة والسكرتارية، كما سيتم إفتتاح مسار خاص بالمتفوقين وتخصص آخر هو برمجة الحاسوب والفيزياء.

ويتوقع الإنتهاء من أعمال بناء وتشطيب الجناح وتسليمه حتى نهاية تموز من العام الحالي، أي أن البناية ستكون جاهزة لإستقبال الطلاب في العام الدراسي القادم 2019/2020.

وقال مدير مدرسة إسكندر فوق الابتدائية، الإستاذ خالد وليد ابو رعد عن إرتياحه لمواصلة مسيرة البناء والإعمار في المدرسة، الأمر الذي يعني تجهيز البُنى التحتيّة لإستقبال الطلاب دون ضغط أو نقص في الغرف التعليمية، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستكون متابعة عمل بناء الملاعب لصالح طلاب المدرسة.

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أم الفحم مدارس مدرسة اسكندر ثانوية
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