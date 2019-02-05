غدا الأربعاء: وقفة احتجاجية لطاقم مستشفى الناصرة الانجليزي على ظاهرة العنف ضد الطاقم الطبي

في الأسبوع الأخير، تم الاعتداء على أحد الأطباء في مستشفى الناصرة الانجليزي، وذلك خلال زيارته الصباحية لمتابعة وضع مرضاه، حيث تهجّم عليه أحد المتعالجين وضربه، وقد تمّ استدعاء الشرطة التي قامت بتوقيف المُعتدي.

في أعقاب هذه الحادثة تُعلن إدارة المستشفى و نقابتي المستخدمين والأطباء عن وقفة احتجاجية ضد هذه الظاهرة الآخذة في الازدياد، وذلك يوم غد الأربعاء 6.2.2019، الساعة 12:00 أمام مدخل الطوارئ.

إدارة مستشفى الناصرة الانجليزي تستنكر وبشدة الاعتداء على الطبيب اثناء عمله، وتعتبر هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة تتفشى في المراكز الطبية المختلفة، بما فيا مستشفانا ايضا. هدفنا الأول والاخير في مستشفى الناصرة الانجليزي تقديم الخدمات الطبية بكل انسانية ومهنية.

بدورها تتوجه الادارة ونقابة المستخدمين والاطباء في مستشفى الناصرة إلى عموم أبناء شعبنا، بالتحلي بالصبر وبروح التسامح وإفساح المجال للطواقم الطبية بتقديم الخدمات للمرضى فأنتم أهلنا وناسنا.

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