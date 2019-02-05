محاضرات عن الاستخدام الآمن للإنترنت في مدرسة ذكور العيسويّة الأساسية



ضمن نشاطات الانترنت الآمن في المدرسة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كلّ العرب بيان صادر عن مكتب كمال عطيلة، الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم، جاء فيه ما يلي: "ضمن فعاليّات ونشاطات الأسبوع القومي للإبحار الآمن في الإنترنت قام مركّز ومعلّم موضوع الحاسوب في المدرسة بفعاليّات مختلفة تهدف إلى إرشاد وتوجيه الطلاب لأهميّة الإستعمال الصّحيح والآمن عند الإبحار في شبكة الإنترنت".

وتابع البيان: "بدأت النّشاطات من خلال الإذاعة الصّباحيّة حيث تحدّث مدير المدرسة السّيّد عبد زيدان ومعلّم الموضوع عن أهميّة هذه النّشاطات شارحين اهم الخطوات اللازمة للإبحار الآمن ذاكرين المخاطر من وراء الإستعمال غير الصّحيح للإنترنت.

مدير المدرسة أكّد في كلمته ايضا بأنّ الإنترنت اصبح جزءا مهمّا في حياتنا اليوميّة ومن منطلق حرصنا على مصلحة طلابنا وسلامتهم نقوم بهذه الفعاليّات الهادفة ثمّ تحدّث قسم من الطلاب عن الموضوع وبعد ذلك أقيمت ورشات عمل في الصّفوف وتمّ وضع لافتات داخل وخارج الصّفوف عن أهميّة الإستعمال الآمن للحاسوب".

واختتم البيان: "الاسبوع القومي للإبحار الآمن في شبكة الإنترنت بدأ نشاطاته في جهاز التّربية يوم 3.2.2019 ويستمر لغاية 7.2.2019 حيث تقوم جميع المؤسّسات التّعليميّة بنشاطات عديدة تهدف لرفع نسبة الوعي واعطاء الطلاب ادوات لكيفيّة الإستعمال الصّحيح السّليم والآمن في الانترنت"، إلى هنا نصّ البيان.

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