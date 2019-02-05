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للرجل: إحذر هذه المنتجات الّتي تؤثر في خصوبتك

تتأثر الخصوبة لدى الرجال والنساء بالعديد من الأمور والعوامل المحيطة، ويمكن أن ينخفض مستوى الخصوبة بسبب أجهزة منزلية وإلكترونية نستخدمها

يعتبر الحاسب المحمول من أبرز الأجهزة التكنولوجية التي لم يعد منزل يخلو منها، ولكن لا ينصح ببقاء الحاسب الآلي على الساقين وبالقرب من الخصيتين لفترات طويلة

لا يتصور العديد من الأشخاص أن الأجهزة المنزلية والإلكترونية يمكن أن تؤثر على صحته بالسلب، بل ويمكن أن تسبب إنخفاض مستوى الخصوبة وصعوبة حدوث الحمل والإنجاب. ولكن هذا لا يعني الإستغناء عن هذه الأجهزة، ولكن يجب التعامل معها بحرص حتى لا تتسبب في أضرار على الصحة.

تعرف على أبرز الأجهزة المنزلية والإلكترونية التي تسبب إنخفاض مستوى الخصوبة.

1-الحاسب المحمول
يعتبر الحاسب المحمول من أبرز الأجهزة التكنولوجية التي لم يعد منزل يخلو منها، ولكن لا ينصح ببقاء الحاسب الآلي على الساقين وبالقرب من الخصيتين لفترات طويلة، لأنه يصدر حرارة يمكن أن تؤثر على إنتاجية وجودة الحيوانات المنوية. والأفضل وضع الحاسب المحمول على الطاولة الصغيرة المخصصة له لتفادي هذه المشكلة.

2-المدفأة المنزلية
يلجأ كثير من الأشخاص لإستخدام المدفأة في الشتاء، والتي تساعد في الحصول على الدفء خلال الطقس البارد. ولنفس السبب السابق، ينصح بتجنب إستخدام المدفأة لأوقات طويلة، وعدم تدفئة المكان الذي تجلس فيه حتى يصبح شديد الحرارة، مما يؤثر على الخصيتين، ويؤدي إلى تشوهات في الحيوانات المنوية.


صورة توضيحية

3-الموقد الناري
عند إستخدام الموقد الناري، فإنه غالباً ما يكون على نفس مستوى الخصيتين، ولذلك يجب ألا تقترب منه بصورة كبيرة أو تقف أمامه لفترة طويلة، حتى لا تصل الحرارة إليهما. حيث أن هذه الحرارة يمكن أن تؤدي إلى إعاقة إنتاج الحيوانات المنوية.

4-الهواتف المحمولة
في الحقيقة، لا يوجد دليل قوي على تأثير الهواتف المحمولة على الخصوبة والإنجاب. لكن بعض الدراسات أثبتت أن هناك إرتباط بين التعرض للإشعاعات الصادرة عن الهواتف المحمولة وضعف جودة الحيوانات المنوية، كما أن حركتها تنخفض بتعرضها تلك الإشعاعات. لذلك، لا يحبذ وضع الهاتف المحمول في الجيب الأمامي، ويفضل بقاءه على طاولة بعيدة، بقدر المستطاع.

5-الأحواض الساخنة
إن الجلوس في الماء الساخن أمر يساعد على الإسترخاء ويفيد الكثير من أعضاء الجسم، ولكن في المقابل قد يؤثر بالسلب على الخصوبة لدى الرجال ويؤثر على إنتاجية الحيوانات المنوية. كما أن الساونا التي تحتوي على البخار ودرجات الحرارة شديدة الإرتفاع يؤدي إلى نفس النتيجة. والأفضل هو الجلوس في ماء متوسط الحرارة وليس ساخن، وإستخدام الماء البارد أو المتوسط في الإستحمام، مع عدم تسليط الماء الدافىء أو الساخن بشكل مباشر على الخصيتين.

6-الميكروويف
عادةً ما يتم إستخدام حاويات بلاستيكية مخصصة للميكروويف عند تسخين الطعام به، وهذه الحاويات تقوم بتسريب سموم إلى الطعام، وعند دخول هذه السموم إلى الجسم فإنها تسبب العديد من المشكلات الصحية. حيث تؤدي إلى مشكلات متعلقة بالجهاز الهضمي ومناعة الجسم، وتؤثر بالسلب على الخصوبة سواء لدى الرجال أو النساء، بالإضافة إلى إضطرابات في الهرمونات وقد تؤدي لإنخفاض الرغبة الجنسية.

ولذلك يجب إستخدام حاويات امنة لتسخين الطعام في جهاز الميكروويف، والإبتعاد عن الحاويات البلاستيكية.

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