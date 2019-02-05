إليك فوائد زيت اللوز الحلو للشعر

يمكنك وضع زيت اللوز مباشرة على شعرك، وفرك كمية صغيرة بين راحة يديك قبل وضعه، إذا كنت تسعى إلى زيادة اللمعان والنعومة، قم بإعطاء اهتمام خاص في نهايات شعرك

يعد زيت اللوز الحلو من أكثر الزيوت التي تحتوي على البروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، لذلك يساعد في تحسين قوة شعرك ولمعانه. زيت اللوز الحلو يأتي من بذور شجرة اللوز، وقد تم استخدامه لدى الثقافات القديمة من أجل شفاء العديد من الأمراض والحفاظ على الصحة.

ويحتوي اللوز الحلو على مستويات عالية من البروتين والأحماض أوميغا 9 الدهنية وفيتامين E، وتشير هذه الخصائص أنه يمكن أن يحسن من تألق وقوة شعرك، إليك أهم فوائده للشعر:

1. زيادة نعومة الشعر

زيت اللوز الحلو هو أحد أهم مطريات الشعر، والتي تجعل شعرك أكثر سلاسة عند اللمس، وأسهل عند التمشيط والعناية به.

2. تقوية وإصلاح الشعر

استخدام زيوت معينة لعلاج الشعر يمكن أن يجعله أقل عرضة للكسر والنهايات المتقصفة. كما إن خصائص التشحيم الموجودة في زيت اللوز الحلو يقلل من الضرر أثناء تصفيف الشعر. كما أظهرت دراسة أجريت على زيت اللوز الحلو البرازيلي أن استخدامه يحسن من مرونة الشعر.



صورة توضيحية

3. زيادة نمو الشعر

أثبتت تجارب سريرية أن زيت اللوز الحلو فعال في نمو الشعر وجعله أقل عرضة للانقسام، وهذا يعني أن نمو شعرك لن يتباطأ بفقدان الشعر الذي يتلف. يحتوي زيت اللوز الحلو على كميات عالية من فيتامين E، وهو مضاد طبيعي للأكسدة، حيث يعمل على مكافحة الإجهاد في شعرك، ليبدو أكثر صحة.

4. يحسن من فروة الرأس

يمكن أيضًا استخدام زيت اللوز علاج لفروة الرأس الدهنية والمصابة بالصدفية، حيث أنه تم استخدامه في الطب الصيني لأجل هذا الهدف لعدة قرون. إن فرك كمية صغيرة من زيت اللوز مباشرة على فروة رأسك يزيد من تدفق الدم إلى المنطقة ويدخل مضادات الأكسدة القوية على الجلد في فروة رأسك.

طرق تحضيره للشعر



يمكنك وضع زيت اللوز مباشرة على شعرك، وفرك كمية صغيرة بين راحة يديك قبل وضعه، إذا كنت تسعى إلى زيادة اللمعان والنعومة، قم بإعطاء اهتمام خاص في نهايات شعرك.

يمكنك أيضا استخدام زيت اللوز الحلو كقناع تضعه على شعرك بالطريقة التالية:

- حضر مقدار ملعقتين من زيت اللوز الحلو

- قم بتسخين زيت اللوز قليلا ليصبح فاترًا

- أضف زيوت أخرى مع الخليط مثل زيت الأفوكادو

- ضع الخليط على شعرك واتركيه لمدة 40 دقيقة

- اشطف شعرك ولاحظ النتائج المبهرة.

- بعض الناس يستخدمون زيت اللوز في كبسولة أو شكل سائل كمكمل فموي، حيث يمنح الجسم جرعة كبيرة من البروتين، وفيتامين E وأحماض أوميغا 9 الدهنية تحسن صحتك العامة.

يمكنك العثور على مكملات زيت اللوز في أي متجر للأطعمة الصحية تقريبًا.

المخاطر المحتملة والاثار الجانبية



زيت اللوز الحلو آمن بشكل عام لأي شخص يستخدمه على بشرته، ولكن يجب على أي شخص لديه حساسية شديدة من الجوز ألا يستخدم زيت اللوز على شعره بسبب ردة الفعل التحسسية.

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