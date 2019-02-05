نصائح للوقاية من نوبة الصداع النصفي



صورة توضيحية

1- تناول المغنيسيوم: وهو يتواجد بالخضراوات الورقية الخضراء، والذي يساهم في الوقاية من نوبات الشقيقة.

2- النوم الجيد: أي ما بين 7-8 ساعات، من شأنه أن يحميك من النوبة، لكن لا تنم أقل أو أكثر من هذه الساعات كي لا تصاب بالشقيقة.

3- ممارسة اليوغا: فهي تقلل من النوبات التي من الممكن أن تصاب بها لاحقًا.

4- فيتامين ب12: موجود في الحليب والسمك، ويساهم في التقليل من خطر الإصابة بنوبات الصداع النصفي.

5- ابتعد عن بعض الأطعمة: التي تحفز الإصابة بالشقيقة مثل الجبن المعتق.

6- تجنب محفزات الشقيقة: مثل الإضاءة الساطعة والضغط العالي والروائح القوية.

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