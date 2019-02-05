طمرة: مرام أبو رومي رزقت بمولودها يوسف قبل ساعة من إنجاب شقيقتها روضة همام مولودتها شهد

في مستشفى رمبام في حيفا ، استقبل في المستشفى طفلان (طفل وطفلة)، لشقيقتين من طمرة وهما مرام أبو رومي (23 عامًا) وروضة همام (21 عامًا) حيث أنّ الشقيقة الأكبر كانت قد وضعت طفلها "يوسف" يوم السبت عند الساعة 23:19 وبعد ساعة واحدة أنجبت أختها طفلتها "شهد"، تحديدا عند الساعة 00:41 فجر اليوم التالي، هذا وأكّدت الشقيقتان بأنّه هذه التجربة مميزة جدًّا وفريدة من نوعها، وطوال حياتنا كنا معًا حتّى في الحمل والولادة وسنبقى ما بعد الولادة أيضًا.



الأختان مرام وروضة



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