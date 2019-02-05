د. عوني يوسف مدير صندوق المرضى العام يلتقي علي سلام

جاء اللقاء بهدف التباحث حول السبل لتطوير الخدمات الطبية في المدينة والتعاون المشترك بين البلدية وبين صندوق المرضى العام "كلاليت" بحيث تقدم الخدمات على أكمل وجه وبتميزٍ والسعي الدائم لتطويرها وتنجيعها

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الثلاثاء، بيان صادر عن بلدية الناصرة ، جاء يه: "قام د. عوني يوسف مدير صندوق المرضى العام (الأبراج) ورئيس نقابة جراحة العظام الجماهيرية في البلاد ومدير للخدمات الطبية في لواء الشمال، اليوم الثلاثاء 5/2/2019، بزيارة لبلدية الناصرة، وذلك بهدف الالتقاء مع رئيس البلدية السيد علي سلام والتباحث معه حول السبل لتطوير الخدمات الطبية في المدينة والتعاون المشترك بين البلدية وبين صندوق المرضى العام "كلاليت" بحيث تقدم الخدمات على أكمل وجه وبتميزٍ والسعي الدائم لتطويرها وتنجيعها".



من اليمين الى اليسار- علي سلام والى جانبه د. عوني يوسف

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