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كل العرب منبر العرب شعر شَواطئ المَكنونات/ بقلم:عطاف منَّاع صغير

منبر العربHyde Park

شَواطئ المَكنونات/ بقلم:عطاف منَّاع صغير
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شَواطئ المَكنونات/ بقلم:عطاف منَّاع صغير

شَواطئ المَكنونات حين يَرحل بنا الزَّمنُ نَحو الوَراء وحين يَطير بِنا الخيالُ نَحو المُقدمات لِيستقرَ في ضواحِي الْحياة وشواطئ المَكنونات

 شَواطئ المَكنونات

حين يَرحل بنا الزَّمنُ نَحو الوَراء
وحين يَطير بِنا الخيالُ نَحو المُقدمات
لِيستقرَ في ضواحِي الْ حياة
وشواطئ المَكنونات
تَسير مَعه القِصصُ والرِّوايات
بِلأ نظامٍ..
تُرافِق أهدابَ وجودِنا تارةً الكِبرياء
وتارةً يثور فينا حبُّ البقاء
ولأحيان نَتمنى النِّسيان
فلا تَخذلْنا الذَّاكرة أو حٌبُنا لِلمَكان
لِتَنضج الرُوحُ قصيدةً
أبجديتها فينيقية تَتغذى أصالةً
يَنار العقل وتَزهو الأحلام
في ظَلام الكَون
قِدم الحارات
بيوتِ الطِّين ونَبْع الْماء
والبلاطِ الحزين
يَروي قِصصَ االعابرين والمارين
أُخطبوطٌ في الحيِّ الفقير
يَقتاد الطُّفولةَ
يَعدِّمَ أحلامَها بألوانٍ وألوان
يُبوبها في زِنزات العَدم المَخفي
فوقَ صَفحاتِ الْحياة
لتَطفو في بُحور الأيام
تُذكرنا بآلامٍ وتُكورنا مَع الأحزان ..

كلمات دلالية
طمرة: مرام رزقت بمولودها قبل ساعة من إنجاب شقيقتها روضة مولودتها
في مستشفى رمبام في حيفا، استقبل في المستشفى طفلان (طفل وطفلة)، لشقيقتين من طمرة وهما مرام أبو رومي (23 عامًا) وروضة همام (21 عامًا) حيث أنّ الشقيقة الأكبر كانت قد وضعت طفلها

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