نسرين طافش بإطلالة جزائرية راقية وأنيقة... صور

ظهرت نسرين بإطلالة جميلة
نشرت الفنانة السورية نسرين طاقش مجموعة صور جديدة لها على صفحتها الخاصة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، من مشاركتها في برنامج الجزائرية شو على قناة الجزائرية وان. وظهرت نسرين بإطلالة جميلة، وعلقت على ملابسها "من ابداع مصمم الأزياء الجزائري العالمي كريم أكروف، شكرا على ابداعك لهذا الزي الجزائري التقليدي الفخم والراقي، بلمسة عصرية".
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