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سندس صالح: العربية للتغيير ستزيد تمثيلها في الكنيست
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سندس صالح: العربية للتغيير ستزيد تمثيلها في الكنيست وسأخوض الانتخابات الداخلية

عضو المجلس النسائي في القائمة العربية للتغيير سندس صالح، لم تستطع القائمة المشتركة أن تُقدم بديلا وطرحا سياسيا إجتماعيا جديدا وخاب ظن الكثير من المصوتين لها

سندس صالح:

المسؤولية تتطلب إشراك الناخب والنَّاس في بناء هذا الواقع وهذا ما نادينا به في العربية للتغيّير

تشير الأستطلاعات الى قوّة العربية للتغيير بالمعدل ب 6 مقاعد ، نحن نعمل على تحدي أنفسنا وتحدي الأستطلاعات للوصول إلى 7/8 مقاعد في ال انتخابات

حتّى اللحظة لا زالت القائمة المشتركة تنتظر قطبها الرابع في الإعلان عن استمراراه معه وهو العربية للتغيير، من أجل الإبقاء على هذه القائمة التي تضم كل من الجبهة والاسلامية والتجمع والعربية للتغيير، ولكن كان قد أكّد رئيس القائمة العربية للتغيير الدكتور اجمد الطيبي عن نيته عدم خوض انتخابات الكنيست القادمة في ظل المشتركة بل لوحده، وكان لنا حديث مع عضو المجلس النسائي في القائمة السيدة سندس صالح من المشهد حول موضوع القائمة المشتركة وعودة المياه إلى مجاريها بين جميع أقطاب المشتركة. إليكم التقرير.

قالت عضو المجلس النسائي، حول موقفها من القائمة المشتركة..

القائمة المشتركة كانت محاولة للتصدي لليمين وعبور نسبة الحسم وتحالف القوّى السياسية من أجل العمل السياسي المشترك. نجحت القائمة المشتركة في وجود تحالف صوري وأخفقت بباقي المحاور الأساسية، ولَم تستطع أن تقدم بديل وطرح سياسي إجتماعي جديد وخاب ظن قسم كبير من المصوتين لها، لذلك تعطيها الإستطلاعات 6-7 مقاعد فقط".
العربية للتغيّير ترفض الوحدة الشكلية والصورية التي لا تغني ولا تسمّن من جوع، وطالبنا بتقيّيم تجربة القائمة المشتركة وإعادة هيكلتها، ومن رفض هذا المطلب هو المسؤول الأول والأخير عن عدم نجاح المشتركة كمشروع وعدم إستمرارها لهذه الأنتخابات".

ماهو المؤتمر الذي سيعقد بقاعة ميس الريم في عرعرة، بتاريخ 8.2 وما هي الرسالة من هذا المؤتمر ؟

في الثامن من شباط - يوم الجمعة القريب سيكون علامة فارقة في الخارطة السياسية ال محلية - حيث ستُعلن العربية للتغيّير عن البرنامج السياسي والوجهّة السياسية التي من شأنها أن تُمثل المجتمع العربي بأقوى وأفضل وأنجع صورة.
المسؤولية السياسية والإجتماعية تحتم علينا دوراً فعّالاً أكثر في العمل السياسي من أجل النهوض بمجتمعنا، الى جانب إشراك الناس في نضالنا وتغيير واقعنا في ظل غطرسة اليمين المتطرف وسياسة التضيّيق والتخنيق على المجتمع العربي .

ما هي المحاور التي تعمل بها القائمة العربية للتغييرّ؟

المسؤولية تتطلب إشراك الناخب والنَّاس في بناء هذا الواقع وهذا ما نادينا به في العربية للتغيّير. تجربتنا البرلمانيّة والميدانية تظهر لنا كل مرة من جديد أهميّة العمل بمحورين أساسيّين وهما: المجتمعي والوطني وهذا هو نهج العربية للتغيير كحزب إجتماعي وطني يعمل من أجل المجتمع العربي ويمثله بصوت شامخ دون تأتأة ودون طأطأة في البرلمان وفِي المحافل الدولية عالمياً.
أدعوكم للأنضمام لهذا التيار المُميّز، القوي الذي يضع الناس وقضاياهم في المحور الأساسي.

التحضيرات للمؤتمر.. وكيف تدعو سندس الناس المشاركة في المؤتمر؟
تشير الأستطلاعات الى قوّة العربية للتغيير بالمعدل ب 6 مقاعد ، نحن نعمل على تحدي أنفسنا وتحدي الأستطلاعات للوصول إلى 7/8 مقاعد في الانتخابات .
التحضيرات على قدم وساق ، كما عودناكم في العربية للتغيّير حزب الناس والأقرب للناس سيكون مؤتمر مدوي وله وقعه الإجتماعي والسياسي.
أدعو كل رجل وامرأة وكل شاب وصبية أن يشاركونّنا هذه المرحلة المفصليّة في صناعة واقع جديد ومفاهيم سياسية جديدة ترتكز على الوطنية والإجتماعية.
وفي ختام حديثنا، هل سندس صالح سوف تكون من ضمن القائمة العربية للتغيّير، وإذا كانت في أي مقعد سوف تكون ؟

العربية للتغيّير ناضلت ومازالت تُناضل من أجل رفع مكانة المرأة العربية في شتى محاور ال حياة ، والعربية للتغيّير ستزيد تمثيلها في الكنيست ال 21 وسيكون تمثيل نسائي في القائمة . نعم سأخوض الإنتخابات الداخلية..

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