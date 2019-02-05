تمرين طوارئ كبير لسلطة الإطفاء والإنقاذ في بات يام

وصل بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي جاء فيه ما يلي: "أقيم اليوم الثلاثاء في بات يام تمرين طوارئ كبير لسلطة الإطفاء والإنقاذ، في مبنى مكوّن من 47 طابقًا، ويهدف هذا التمرين لتعزيز ورفع مستوى الجهوزية لدى الطواقم في حالة اندلاع حرائق معقدة وكبيرة".

وأضاف البيان: "يشار إلى انّ التمرين تمّ بمشاركة طواقم كبيرة وعديدة من الإطفاء والإنقاذ، بالتعاون مع قوات طوارئ أخرى، إلى جانب وصول وحدة متطوعين من "كفار شمرياهو" والتي تشكّل قوة مساعدة مهمة أيضًا. الجدير ذكره أن قائد سلطة الاطفاء والانقاذ، الجنرال ديدي سيمحي، وصل الى المكان وتفقّد التمرين حيث اطلعه قائد لواء دان على سير الامور." إلى هنا نصّ البيان.

إقرا ايضا في هذا السياق: