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مهرجون طبيون من ثانوية كابول في طمرة
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شفاعمرو والقضاء

مهرجون طبيون من ثانوية كابول في حملة تطعيمات في ابتدائية البيروني طمرة!

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن مديرة العلاقات العامة في اشراقة للإعلام والسينما، سامية عرموش، جاء فيه "شاركت مؤخرًا مجموعة التهريج الطبي من ثانوية كابول، في حملة "تطعيمات" صحية وقائية روتينية، نظمت في ابتدائية البيروني في مدينة طمرة".

تندرج هذه المشاركة ضمن الأيام التطبيقية للبرنامج التعليمي والتوعوي للتهريج الطبي الذي يقدمه ويشرف عليه المهرج الطبي ال حيفا وي سرحان محاميد

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن مديرة العلاقات العامة في اشراقة للإعلام والسينما، سامية عرموش، جاء فيه "شاركت مؤخرًا مجموعة التهريج الطبي من ثانوية كابول، في حملة "تطعيمات" صحية وقائية روتينية، نظمت في ابتدائية البيروني في مدينة طمرة".

وأضاف البيان: "عملت المجموعة كخلية نحل، واسهمت في التخفيف من وطأة التوتر التي قد تنتاب من يتطعم، وقد تفاعل كل من شارك في اليوم، من طاقم تدريسي وتمريضي، طلاب، مجموعة التهريج، لما في ذلك من تعزيز العمل والأجواء الإيجابية".
واختتم البيان "هذا، وتندرج هذه المشاركة ضمن الأيام التطبيقية للبرنامج التعليمي والتوعوي للتهريج الطبي الذي يقدمه ويشرف عليه المهرج الطبي الحيفاوي سرحان محاميد، والذي يهدف الى تعزيز صندوق أدوات الطلاب ومدهم بالآليات الحيوية من عالم التهريج البي والعلاج بالضحك، التي من شأنها الإسهام في مساعدة الطواقم المختلفة بمختلف الميادين والمناسبات".

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