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كل العرب حيفا والمنطقة أخبار محاكم وجنائيات اتهام شاب عربي من حيفا بالاعتداء الوحشي عل كلب وقتله

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اتهام شاب عربي من حيفا بالاعتداء الوحشي عل كلب وقتله
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حيفا والمنطقة

اعتدى على كلبه بطريقة وحشية وعذّبه وخنقه: اتّهام شاب عربي من حيفا بالتسبب بنفوق الكلب

عمم مكتب النائب العام في حيفا - القسم الجنائي، بيان على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، ،

أبزر ما جاء في البيان: 

المتهم قام بترك جثة الكلب لمدة يومين في الشقة ومن بعدها قام بوضعها في كيس ووضعه في سلة القمامة التابعة للبناية

تم تمديد اعتقاله الى اليوم. وطالب الإدعاء من المحكمة تعيين شروط مقيدة ضد المتهم حتى الإنتهاء من الإجراءات القانونية ضده

عمم مكتب النائب العام في حيفا - القسم الجنائي، بيان على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "تم تقديم قبل وقت قصير، لمحكمة العدل في حيفا، لائحة إتهام بحق شاب عربي (24 عامًا) من سكان حيفا، بتهمة الإعتداء وإساءة المعاملة بحق حيوان (كلب) بموجب قانون حماية الحيوان، حيث إعتدى المتهم على كلب وضربه بقسوة الى أن تسبب بموته"، وفقا للبيان.

وأضاف البيان: "هذا، ووفقا للائحة الإتهام التي قدمها المحامي سيفان كوستر، تبين أنه خلال شهرأكتوبر/تشرين الأول عام 2018، قام المتهم وزوجته بشراء كلب صغير كان يبلغ من العمر 3 أشهر. وخلال شهر ديسمبر عام 2018، كان المتهم بمفرده في الشقة مع الكلب، حيث قام بالإعتداء على الأخير بوحشية وخنقه، مما تسبب في تعذيب الكلب ومات على أثره"، بحسب البيان.

وتابع البيان: "هذا، وتبين أيضا وفقا للائحة الإتهام، أن المتهم قام بترك جثة الكلب لمدة يومين في الشقة، ومن بعدها قام بوضعها في كيس ووضعه في سلة القمامة التابعة للبناية. يذكر أنه تم اعتقال المتهم في تاريخ 31.1.2019 بعدما تم تقديم شكوى ضده من قبل جمعية "دع الحيوانات تعيش"، وتم تمديد اعتقاله الى اليوم. وطالب الإدعاء من المحكمة تعيين شروط مقيدة ضد المتهم حتى الإنتهاء من الإجراءات القانونية ضده" وفقا لما جاء في بيان المحكمة..

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