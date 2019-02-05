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كل العرب فنانين فن عربي صور.. منى زكي تلفت الأنظار بفستانها

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صور.. منى زكي تلفت الأنظار بفستانها
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صور.. منى زكي تلفت الأنظار بفستانها

ظهرت النجمة المصرية منى زكي خلال مشاركتها في الحفل الخيري الذي أقامته مؤسسة "صوتنا" في فندق

فضلت منى رفع شعرها القصير، وطبقت مكياجاً هادئاً أبرز جمال عيونها من خلال الايلاينر الممدود بشكل رفيع مع أحمر شفاه نيود

ظهرت النجمة المصرية منى زكي خلال مشاركتها في الحفل الخيري الذي أقامته مؤسسة "صوتنا" في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بفستان أنيق باللون الأسود طويل ومنفوش من الأسفل مع حزام أسود يبرز الخصر وهو مكشوف الكتفين والذراعين من توقيع علامة "أوسكار دي لارنتا"، ولفتت انتباه الجمهور بالبطانة البيج الطويلة، التي تم تجهيزها بما يليق بالفستان ومن دون أن يؤثر على شكله الأنيق.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية راقية، حيث ظهرت مرتدية ساعة وأقراط متدلية مع خاتم من بولغاري. ومن الناحية الجمالية، فضلت منى رفع شعرها القصير، وطبقت مكياجاً هادئاً أبرز جمال عيونها من خلال الايلاينر الممدود بشكل رفيع مع أحمر شفاه نيود.

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