صور.. بسمة بوسيل بإطلالة جذابة تخطف الأنظار

ظهرت بسمة بشعر مستعار طويل بلونين. اسود من الامام، واشقر من الاسفل، ووضعت "بوند" أحمر عريض عليه كلمة Gucci



قامت بسمة بوسيل زوجة النجم المصري تامر حسني بمفاجئة متابعيها على تطبيق انستغرام باطلالتها الجديدة التي تنبض بالانوثة والجمال، حيث غيرت شكلها بالكامل من خلال شعرها.

وظهرت بسمة بشعر مستعار طويل بلونين. اسود من الامام، واشقر من الاسفل، ووضعت "بوند" أحمر عريض عليه كلمة Gucci ووضعت في يدها خاتم ضخم من الالماس مع حجر احمر كبير.

ونالت اطلالتها الجميلة اعجاب الآلاف من المشاهدين الذين عبروا عن اعجابهم الكبير بشكلها الجديد الذي زاد من جمالها وانهالت عليها التعليقات المليئة بالحب، وتغزلوا بجمالها وانوثتها واناقتها.

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