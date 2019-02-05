صور.. بسمة بوسيل بإطلالة جذابة تخطف الأنظار

ظهرت بسمة بشعر مستعار طويل بلونين. اسود من الامام، واشقر من الاسفل، ووضعت "بوند" أحمر عريض عليه كلمة Gucci
قامت بسمة بوسيل زوجة النجم المصري تامر حسني بمفاجئة متابعيها على تطبيق انستغرام باطلالتها الجديدة التي تنبض بالانوثة والجمال، حيث غيرت شكلها بالكامل من خلال شعرها.
وظهرت بسمة بشعر مستعار طويل بلونين. اسود من الامام، واشقر من الاسفل، ووضعت "بوند" أحمر عريض عليه كلمة Gucci ووضعت في يدها خاتم ضخم من الالماس مع حجر احمر كبير.
ونالت اطلالتها الجميلة اعجاب الآلاف من المشاهدين الذين عبروا عن اعجابهم الكبير بشكلها الجديد الذي زاد من جمالها وانهالت عليها التعليقات المليئة بالحب، وتغزلوا بجمالها وانوثتها واناقتها.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- تامر حسني وبسمة بوسيل يرزقان بمولودهما الثالث آدم
- مرض تامر حسني كشف موعد ولادة بسمة بوسيل خلال أيام!
- الحكم على بسمة بوسيل بدفع غرامة تعادل 4 ملايين جنيه
- كيف احتفل تامر حسني بعيد ميلاد زوجته بسمة بوسيل؟
- تامر حسني وبسمة بوسيل يرزقان بطفلتهما الثانيّة "أمايا"
- حبس بسمة بوسيل بعد رفض طليقها تامر حسني دفع الشرط الجزائي
- صورة: بسمة بوسيل ترافق زوجها تامر خلال حفلته في المغرب
- بسمة بوسيل تحتفل مع صديقاتها بليلة رأس السنة
- صور: تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل وإحدى صديقاته في بيروت