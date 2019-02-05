إليكم جدول مباريات كرة القدم حول العالم اليوم الثلاثاء

تستكمل اليوم منافسات الدور الرابع (الدور 32) من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حيث ستقام أربع مباريات في نفس التوقيت، فيما ينطلق الدور ثمن النهائي من كأس فرنسا من خلال إقامة سبع مباريات



تحتضن ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم الثلاثاء العديد من المباريات الكبيرة، والتي تنحصر بشكلٍ خاص في بطولات الكأس في القارة الأوروبية. وتبدأ في فترة المساء مباريات الدور ثمن النهائي من كأس ألمانيا لكرة القدم من خلال إقامة أربع مباريات ، ومن أهم هذه اللقاءات تلك التي ستجمع بين بو روسيا دورتموند وفيردر بريمن ، على أن تقام بقية المباريات في يوم الأربعاء.

وبالإضافة إلى ذلك، تستكمل اليوم منافسات الدور الرابع (الدور 32) من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حيث ستقام أربع مباريات في نفس التوقيت، فيما ينطلق الدور ثمن النهائي من كأس فرنسا من خلال إقامة سبع مباريات.

كأس ألمانيا (الدور ثمن النهائي)

هايدنهايم - باير ليفركوزن

هامبورج - نورنبيرج

دويسبورج - بادربورن

بوروسيا دورتموند - فيردر بريمن

كأس الاتحاد الإنجليزي (الدور الرابع)

وولفرهامبتون - شروسبري تاون

برينتفورد - بارنت

كوينز بارك رينجرز - بورتسموث

نيو بورت - ميدلزبره

كأس فرنسا (الدور ثمن النهائي)

فيلفرانش - باريس سان جيرمان

رين - ليل

جانجون - ليون