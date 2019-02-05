صحيفة اسبانية تكشف: رونالدو يقود عملية انتقال خاميس رودريجيز إلى يوفنتوس

صحيفة ماركا الإسبانية:

رونالدو اتصل بالكولومبي خاميس رودريجيز متوسط ميدان بايرن ميونخ الألماني، للموافقة على عرض البيانكونيري



كشفت صحيفة "ماركا الإسبانية"، عن إجراء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق يوفنتوس، اتصال هاتفي بزميله السابق في صفوف ريال مدريد، من أجل إقناعه بالدفاع عن ألوان السيدة العجوز.



كريستيانو رونالدو

وبحسب الصحيفة، فإن رونالدو اتصل بالكولومبي خاميس رودريجيز متوسط ميدان بايرن ميونخ الألماني، للموافقة على عرض البيانكونيري.

ويلعب خاميس لصفوف النادي الألماني على سبيل الإعارة من ريال مدريد، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وينوي اللاعب عدم الاستمرار مع البافاري بسبب علاقته السيئة مع المدرب نيكو كوفاتش، في ظل عدم حصوله على فرصة حقيقة للمشاركة رغم تراجع النتائج.

ويُعد يوفننتوس من أبرز المهتمين بالتعاقد مع خاميس الصيف المقبل، ما دفعه للاعتماد على نجمه رونالدو من أجل التوسط لإتمام هذه الصفقة.

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