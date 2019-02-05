صحيفة اسبانية تكشف: رونالدو يقود عملية انتقال خاميس رودريجيز إلى يوفنتوس

صحيفة ماركا الإسبانية:
رونالدو اتصل بالكولومبي خاميس رودريجيز متوسط ميدان بايرن ميونخ الألماني، للموافقة على عرض البيانكونيري
كشفت صحيفة "ماركا الإسبانية"، عن إجراء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق يوفنتوس، اتصال هاتفي بزميله السابق في صفوف ريال مدريد، من أجل إقناعه بالدفاع عن ألوان السيدة العجوز.
كريستيانو رونالدو
وبحسب الصحيفة، فإن رونالدو اتصل بالكولومبي خاميس رودريجيز متوسط ميدان بايرن ميونخ الألماني، للموافقة على عرض البيانكونيري.
ويلعب خاميس لصفوف النادي الألماني على سبيل الإعارة من ريال مدريد، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وينوي اللاعب عدم الاستمرار مع البافاري بسبب علاقته السيئة مع المدرب نيكو كوفاتش، في ظل عدم حصوله على فرصة حقيقة للمشاركة رغم تراجع النتائج.
ويُعد يوفننتوس من أبرز المهتمين بالتعاقد مع خاميس الصيف المقبل، ما دفعه للاعتماد على نجمه رونالدو من أجل التوسط لإتمام هذه الصفقة.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- تقارير ايطالية: كريستيانو رونالدو يستعد للرد على سخرية راموس وزملائه في مدريد
- تهمة الاغتصاب تلاحق الدون: القضاء يطلب عينة من الحمض النووي لكريستيانو رونالدو
- صورة كريستيانو رونالدو مع ولي عهد دبي تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي
- كريستيانو رونالدو: الجوائز الفردية ليست الأهم !
- أليجري : كريستيانو رونالدو سيقود يوفينتوس إلى لقب دوري أبطال أوروبا
- النجمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يغيبان عن التشكيلة المثالية للجولة 17
- ميسي يتفوق على كريستيانو رونالدو ويسجل رقمًا قياسيًا في تاريخ دوري الأبطال
- بنزيما يؤكد جاهزيته لحصد مكانة كريستيانو رونالدو
- صحيفة إيطالية تتهم بيريز بمحاربة كريستيانو رونالدو
- ريال مدريد يجب عن نجم يكون خليفة لكريستيانو رونالدو ويسعى لتدعيم الفريق وتحضيره