عقوبة إيقاف مولو أمام ليفربول بعد لقطات فيديو تظهر إستخدامه العنف

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم:

سيغيب توماس مولر عن مباراتي الذهاب والإياب ضد ليفربول الإنجليزي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم



كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الإثنين، عن رفض الاسئناف المقدم من جانب بايرن ميونخ الألماني ضد عقوبة الإيقاف بحق المهاجم توماس مولر لمدة مباراتين بسبب سوء السلوك.



توماس مولر

وسيغيب المهاجم الألماني عن مباراتي الذهاب والإياب ضد ليفربول الإنجليزي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، وهو ما يعتبر بمثابة ضربة كبيرة جداً بالنسة إلى الفريق البافاري.

وكان مولر قد حصل على البطاقة الحمراء خلال المباراة التي تعادل فيها بايرن ميونخ أمام أياكس الهولندي (3-3) في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورفضت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الأوروبي مساء يوم الإثنين الطعن المقدم من بايرن ميونخ ، وذلك بعد التأكد من لقطات الفيديو التي أثبتت استخدام العنف بشكل مفرط من جانب اللاعب توماس مولر.

وستقام مباراة الذهاب من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبايرن ميونخ في التاسع عشر من شهر فبراير الجاري على ملعب أنفيلد ، فيما تقام مباراة العودة في الثالث عشر من مارس القادم.

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