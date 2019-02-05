تفكيرك في المواضيع الشائكة أكثر من اللازم قد يزيدها تعقيدًا.
مهنيًا: عليك أن تكون أكثر ليونة، وبانتظارك يوم من الازدهار يتخلله نجاح وسعادة منقطعا النظير.
عاطفيًا: ابتعد عن الخيانة قدر المستطاع، لأن الشريك لا يحتملها ولن يسامحك.
صحيًا: لا تتناول الطعام أكثر من حاجتك لأنك قد تصاب بتخمة وبوجع في المعدة.
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