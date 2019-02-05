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الوصيف مكابي طمرة يجدد نشاطه بلقاء أمام شباب طمرة
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شفاعمرو والقضاء

الوصيف مكابي طمرة يجدد نشاطه بلقاء ديربي أمام شقيقه شباب طمرة

يجدد الوصيف فريق مكابي طمرة نشاطه بلقاء ديربي مثير أمام شقيقه فريق شباب طمرة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين - سادس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية أ.


فايد حسون

يجدد الوصيف فريق مكابي طمرة نشاطه بلقاء ديربي مثير أمام شقيقه فريق شباب طمرة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين - سادس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "أ".
ولم يلعب مكابي طمرة في الأسبوع الماضي، بسبب تفكك فريق الأخوة عرابة، علما أنه يتساوى بعدد النقاط مع المتصدر الجديد فريق الأخوة كفر مندا، لكن للطمراويين مباراة أقل. وقد خسر مكابي طمرة في لقائه الأخير أمام المنداويين بهدفين مقابل لا شيء.
وقال مدرب الطمراويين فايد حسون:"عملت على تنبيه اللاعبين من أهمية الاستفاقة من هذا السبات، للحفاظ على الصدارة وعدم فقدانها، حيث يتوفر لدينا كادر ممتاز ومجرب وسيتم استخلاص العبر بسرعة، علما أن لكل ديربي قوانينه الخاصة".

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