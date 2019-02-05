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كل العرب سخنين والمنطقة رياضة وشباب رياضة محلية كفرقاسم يلاقي الخضيرة وأبناء سخنين يواجه م.تل أبيب

رياضة وشبابSports

كفرقاسم يلاقي الخضيرة وأبناء سخنين يواجه م.تل أبيب
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سخنين والمنطقة

كأس الدولة: نادي كفرقاسم يلاقي الخضيرة وأبناء سخنين يواجه م.تل أبيب

أسفرت قرعة مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة عن لقاء لممثل العرب في الدرجة العليا فريق اتحاد أبناء سخنين أمام فريق مكابي تل أبيب


من إحدى المباريات

أسفرت قرعة مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة عن لقاء لممثل العرب في الدرجة العليا فريق اتحاد أبناء سخنين أمام فريق مكابي تل أبيب، بعد أن نجح السخنينيون بتخطي عقبة فريق مكابي حيفا ، ضمن مرحلة ثمن النهائي. كما سيلعب سندريلا الكأس فريق الدرجة الأولى النادي الرياضي الوحدة كفر قاسم أمام فريق الدرجة العليا هبوعيل الخضيرة. وتجرى مباريات هذه المرحلة بنظام الذهاب والاياب.

هبوعيل العفولة 19:00 بني يهودا تل أبيب (الثلاثاء) في العفولة
مكابي نتانيا 21:00 مكابي بيتح تكفا (الثلاثاء) في نتانيا
نادي كفر قاسم 13:00 هبوعيل الخضيرة (الأربعاء) في كفر قاسم
اتحاد أبناء سخنين 21:00 مكابي تل أبيب (الأربعاء) في عكا

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كلمات دلالية
رياضة
كفرقاسم يلاقي الخضيرة وأبناء سخنين يواجه م.تل أبيب
أسفرت قرعة مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة عن لقاء لممثل العرب في الدرجة العليا فريق اتحاد أبناء سخنين أمام فريق مكابي تل أبيب

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