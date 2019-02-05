رواسب الانتخابات في كفرمندا: اعتقال 39 مشتبهًا ضالعا بالشجار العنيف المتجدد بين العائلات

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "مساء ليلة الأمس وقعت عدة حوادث عنف على خلفية انتخابات السلطة ال محلية في كفرمندا، بين عائلات إذ تمّ إطلاق مفرقعات وإلقاء حجارة كما وتمّ إلحاق أضرار لعدد من ال سيارات والممتلكات، أفراد الشرطة الذين عملوا من المكان اعتقلوا 42 مشتبها (16-55 عامًا) ضالعا بالحادث كما وتمّ ضبط 25 من المفرقعات ومضبوطات أخرى، هذا وأصيب شرطيان في المكان بجراح طفيفة خلال نشاطاتهما في البلدة".
تصوير الشرطة
هذا ويشار إلى أنّه شارك في الشجار العنيف مئات الضالعين، هذا وأصيب شرطيين بجراح طفيفة جراء القاء الحجارة وأحيلا للمستشفى للعلاج، ومع استمرار التحقيقات في مركز الشرطة تمّ إطلاق سراح 3 مشتبهين، والإبقاء على 39 رهن الاعتقال الذين سيمثلون أمام المحكمة في عكا للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيقات" وفقًا للبيان.
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