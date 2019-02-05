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كل العرب رأي حر مقالات اتقوا الله يا اهل كفرمندا/ د. صالح نجيدات

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اتقوا الله يا اهل كفرمندا/ د. صالح نجيدات
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اتقوا الله يا اهل كفرمندا ببلدكم وعائلاتكم/ بقلم: د. صالح نجيدات

يا أهالي كفرمندا، الا تخشون الله في تصرفاتكم؟ الا تحترمون أنفسكم وجهات الصلح التي تعبت في اصلاح ذات البين بينكم

د. صالح نجيدات في مقاله:

نتوجه اليكم من منطلق محبتنا وحرصنا عليكم ونخاف ان يقع بينكم ما لا يحمد عقباه ، ونقول لكم أوقفوا هذه الشجارات

يا أهالي كفرمندا، الا تخشون الله في تصرفاتكم؟ الا تحترمون أنفسكم وجهات الصلح التي تعبت في اصلاح ذات البين بينكم، عيب عليكم كل العيب تكرار هذه الشجارات والتراشق بالمفرقعات وحرق البيوت وال سيارات والاعتداء على بعضكم البعض، وعلى ماذا كل هذا، على الكرسي؟

هل تريدون حرق بلدكم من اجل ذلك ؟ هل هذا تصرف منطقي وحكيم ؟ يا أهلنا ما تقومون به من عنف اتجاه بعضكم البعض فاق كل تصور، وضربتم رقما قياسا لا مثيل له بالشجارات، وهذا يتناقض مع عقيدتكم السمحة التي تدعو الى العيش المشترك والتسامح والمحبة والاخوة والتكاتف واحترام الجار للجار وعدم التسبب له بالأذى، وعدم احترامكم لعقيدتكم يدل على انكم أنتم في واد وعقيدتكم في واد آخر، ويدل على حقد دفين وتصرف لا يليق بإنسان هذا العصر ، بل يلائم عصور غابره ، كم مرة عقدتم راية الصلح بينكم بحضور شخصيات محترمه وامام لجنة المتابعة وبعد عدة ساعات نقضتم ذلك ، ولم تحترموا هذه الشخصيات وما وقعتم عليه من وثائق الصلح ؟ لقد مل مجتمعنا من هذه التصرفات غير المسؤولة من قبلكم ، وبهدلتم ومسيتم بكرامة كل عربي بهذه البلاد بتصرفاتكم المشينة !!!ألا يوجد قياداتكم عندكم تضع حد لهذه الشجارات ؟!!!نحن نقول هذا الكلام من حرقة دمنا وحرصنا عليكم وخوفا عليكم من وقوع ضحايا بالأنفس بينكم نتيجة هذه الشجارات العبثية والشيطانية التي تخلو من كل منطق وحكمه !!!

نتوجه اليكم من منطلق محبتنا وحرصنا عليكم ونخاف ان يقع بينكم ما لا يحمد عقباه ، ونقول لكم أوقفوا هذه الشجارات ، ولا تسمحوا بتكرارها في بلدكم ، فأنتم ابناء بلد واحد ، وتربطكم علاقات القربى وعلاقات النسب والجيرة الحسنه ، فلا يعقل ان تبقى هذه الشجارات بينكم ولا يعقل ان تحتكموا للشجارات في حل مشاكلكم !!!، يجب أن تضبطوا تصرفات شبابكم ، فلا يعقل أن يجروا البلد الى كارثه لا سمح الله ، كفى لهذه الشجارات التي هي من سمات ومخلفات الجاهلية ، والتي تمزق النسيج الاجتماعي ووحدة البلد، وتزرع البغضاء والكراهية وتغذي العصبية العائلية البغيضة ، التي تنتقل الى اولادكم من جيل الى جيل ، لا تخسروا ارواحكم واموالكم لا سمح الله نتيجة ال انتخابات للوصول الى الكرسي ، حافظوا على العيش المشترك ، وحافظوا على السلم الأهلي والامن والأمان فالأمن والأمان نعمه من نعم الله على الانسان ومن يفقدها يفقد العيش الكريم، واسعوا الى السلام ، فالسلام جعله الله من اسماءه الحسنى لأهميته ، اتقوا الله يا أهلنا في كفرمندا في اولادكم وارواحكم واموالكم وبلدكم ، وهداكم الله الى طريق الصواب.

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