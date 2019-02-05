اعتقال مشتبه (44 عامًا) من يافا- تل أبيب بعد ضبط أسلحة وذخيرة

الشرطة:

قامت الشرطة يوم أمس (الاثنين)، بنشاط مبادر به في يافا، من خلاله تم ضبط أسلحة غير قانونية بما في ذلك: سلاح اوتوماتيكي من نوع كارل جوستاف وذخيرة عيار 9 ملم

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "الشرطة ضبطت أسلحة وذخيرة مجهزة للاستخدام ، بما في ذلك سلاحا اوتوماتيكيا من نوع كارل جوستاف وذخيرة عيار 9 ملم ، والقت القبض على مشتبه سيحال اليوم لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق في المحكمة".

وتابع بيان الشرطة: "هذا وتعود حيثيات هذه الحادثة إلى يوم أمس حيث قامت الشرطة يوم أمس (الاثنين)، بنشاط مبادر به في يافا، من خلاله تم ضبط أسلحة غير قانونية بما في ذلك: سلاح اوتوماتيكي من نوع كارل جوستاف وذخيرة عيار 9 ملم. أثناء النشاط ، قام شرطيون سريون من شرطة يافا بتوقيف مشتبه (44 عاما ، يافا) بشبهة حيازة أسلحة غير قانونية، حيث سيحال هذا الصباح إلى محكمة الصلح تل أبيب للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق" إلى هنا نصّ البيان.

*قيل في الشرطة: سنواصل العمل لضبط الأسلحة غير القانونية التي تعرض حياة المواطنين للخطر وتضر بسريان الحياة الاعتيادي، كما وسنعمل على احالة المجرمين إلى العدالة.



إقرا ايضا في هذا السياق: