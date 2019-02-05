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كل العرب أخبار اخبار محلية أجواء غائمة جزئيا ومغبرة مع ارتفاع درجات الحرارة

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أجواء غائمة جزئيا ومغبرة مع ارتفاع درجات الحرارة
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حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
15

حيفا
سماء صافية
15

ام الفحم
سماء صافية
16

القدس
سماء صافية
17

تل ابيب
سماء صافية
17

عكا
سماء صافية
15

راس الناقورة
سماء صافية
15

كفر قاسم
سماء صافية
17

قطاع غزة
سماء صافية
15

ايلات
سماء صافية
16
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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا ومغبرة مع ارتفاع درجات الحرارة

الثلاثاء05/02/2019 : يكون الجو غائما جزئيا ومغبرا وجافاً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6 درجات مئوية والرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع

الثلاثاء05/02/2019 : يكون الجو غائما جزئيا ومغبرا وجافاً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6 درجات مئوية والرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج . هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا الى باردة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


صورة توضيحيّة

الاربعاء06/02/2019 :تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبرا و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تشتد الأمطار وتكون غزيرة خلال ساعات الليل ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس07/02/2019 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة احيانا و مصحوبة بعواصف رعدية ، تضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة /02/201908 يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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