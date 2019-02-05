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ليفربول يواصل نزيف النقاط بتعادل جديد ضد وست هام
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ليفربول يواصل نزيف النقاط بتعادل جديد ضد وست هام

سقط نادي ليفربول في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام وست هام يونايتد في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز التي جرت مساء اليوم الإثنين على ملعب لندن الأولمبي.

 

سقط نادي ليفربول في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام وست هام يونايتد في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز التي جرت مساء اليوم الإثنين على ملعب لندن الأولمبي.

وسجل فريق المدرب يورجن كلوب الهدف الأول عن طريق المهاجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الثانية والعشرين ، فيما أظهرت لقطات الإعادة أن بداية التي جاء منها الهدف كانت من وضعية تسلل على جميس ميلنر.

وتمكن وست هام من تسجيل هدف التعادل بعد حولي ست دقائق بواسطة لاعب الوسط الإنجليزي ميشيل أنطونيو في الدقيقة الثامنة والعشرين ، في حين أن أصحاب الأرض كانوا قريبين من الهدف الثاني في عدة مناسبات.

واستطاع وست هام من فرض ايقاعه في الشوط الثاني وتهديد ليفربول من خلال الهجمات المرتدة السريعة التي كانت تبنى على الأطراف ، في حين أن فريق الريدز افتقد إلى التركيز والفشل في التعامل مع الضغط على حامل الكرة.

وجاء تعادل ليفربول في مباراة الليلة أمام وست هام بعد تعادله بنفس النتيجة في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي (1-1) أمام ليستر سيتي على ملعب أنفيلد ، ليحصل بذلك على نقطتين فقط من أصل ست نقاط ممكنة.
ورفع نادي ليفربول رصيده إلى النقطة الثانية والستين في المركز الأول في الترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز ، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ، فيما رفع وست هام رصيده للنقطة 32 في المركز الثاني عشر.

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