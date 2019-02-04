موشحات المحبّه بقلم : أسماء طنوس – المكر

يا مَن في ضيقي أَلْقَى عِندَكَ مَخْرَجا---وَالمَحَبّــــــه لا أَخـــــــافُ في ظِلِّها

تُخْــــــرِجُ مـــــــــِنّــــي المَـــخـــــاوِفَ خــــارِجـــــا--- فَالمَحَــــــبَّـــــةُ قُـــــــوَّةٌ تــَـــنْـــــعَـم بِـــــــــهـا

لا فَــــشَــــــل فيــــــهـا ولا ضَـــعـــــــفَ هَـــــــلـــَـك---والعطـــــاءُ والنَّعيــــــمُ لِمَـــــن سَـــــلَـك

والمحَبَّةُ هِي الدَواءُ لِمَن مَلَك

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يـا لَسِـــــحْـــرٍ أَلَّفَــــــــتْ فيــــــهـا القُــــــــلــــــوب---مَنْ في عُزْلَه كانوا دَوْمــــًا دونَـــــها

زَرْعَـــــــــتِ الوَرْدَ بَــــــدَل شَـــــوْكِ الــــدُّروب--- وأَنــــــارَت دَرْبَ مـــــَـن يَـــعْشَــــــقُـــــهـا

يـــــا لَــــــهــــــــا مِـــــــــن قُــــــــوَّةٍ سِـــــحْـــــــرِيَّــــــــــــةٍ--- والقـــــلـبُ فيــــــهـا يَنـْـــــعَـمُ بْحُــــــرِّيَّــــــــةٍ

تَخْلو مِن غِشٍّ ومِن سُخْرِيَّةٍ

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أَلْهَـــــــجُ بْكــــــِلْمـــــــــاتِـهـــــــا دَوْمًـا مَـــــــعــــــــي--- فَيُــــــــغَنّي القَلْـــــــــبُ غِنْــوَه لاجْلِها

لِلمَــــــــحَـبَّـــــــةِ أَدْعــــــــو لَعِنْـــــــدي تَـــــــعـــــــي--- دونَـــــــكِ الـــــحَيـــــــاةُ لا طَعْـــــــمَ لَـــــهـا

فَأَنيــــــــري القلـــــــــبَ والعـــــقــــــــــلَ مَـــــــعـا --- هَمْسُكِ دَوْمًــا أُحِـــــبّ أَنْ أَسْمَـــــعا

قَد جَعَلْتُ القلْبَ لِكِ مَرْتَعا

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