موشحات المحبّه بقلم : أسماء طنوس – المكر
يا مَن في ضيقي أَلْقَى عِندَكَ مَخْرَجا---وَالمَحَبّــــــه لا أَخـــــــافُ في ظِلِّها
تُخْــــــرِجُ مـــــــــِنّــــي المَـــخـــــاوِفَ خــــارِجـــــا--- فَالمَحَــــــبَّـــــةُ قُـــــــوَّةٌ تــَـــنْـــــعَـم بِـــــــــهـا
لا فَــــشَــــــل فيــــــهـا ولا ضَـــعـــــــفَ هَـــــــلـــَـك---والعطـــــاءُ والنَّعيــــــمُ لِمَـــــن سَـــــلَـك
والمحَبَّةُ هِي الدَواءُ لِمَن مَلَك
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يـا لَسِـــــحْـــرٍ أَلَّفَــــــــتْ فيــــــهـا القُــــــــلــــــوب---مَنْ في عُزْلَه كانوا دَوْمــــًا دونَـــــها
زَرْعَـــــــــتِ الوَرْدَ بَــــــدَل شَـــــوْكِ الــــدُّروب--- وأَنــــــارَت دَرْبَ مـــــَـن يَـــعْشَــــــقُـــــهـا
يـــــا لَــــــهــــــــا مِـــــــــن قُــــــــوَّةٍ سِـــــحْـــــــرِيَّــــــــــــةٍ--- والقـــــلـبُ فيــــــهـا يَنـْـــــعَـمُ بْحُــــــرِّيَّــــــــةٍ
تَخْلو مِن غِشٍّ ومِن سُخْرِيَّةٍ
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أَلْهَـــــــجُ بْكــــــِلْمـــــــــاتِـهـــــــا دَوْمًـا مَـــــــعــــــــي--- فَيُــــــــغَنّي القَلْـــــــــبُ غِنْــوَه لاجْلِها
لِلمَــــــــحَـبَّـــــــةِ أَدْعــــــــو لَعِنْـــــــدي تَـــــــعـــــــي--- دونَـــــــكِ الـــــحَيـــــــاةُ لا طَعْـــــــمَ لَـــــهـا
فَأَنيــــــــري القلـــــــــبَ والعـــــقــــــــــلَ مَـــــــعـا --- هَمْسُكِ دَوْمًــا أُحِـــــبّ أَنْ أَسْمَـــــعا
قَد جَعَلْتُ القلْبَ لِكِ مَرْتَعا
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