اندلاع النيران في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في حي الرباط في الرملة

استنكر عضو بلدية الرملة نايف ابو صويص الاعتداء الذي تعرضت له جناح مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة (مدرسة قيد الانشاء) في حي الرباط بمدينة الرملة مساء اليوم الاثنين. وقال ابو صويص تعقيبا على جريمة حرق معدات المقاول الذي يقوم ببناء المدرسة وجناح من المدرسة ان هذه جريمة بحق اهلنا جميعا بالرملة وتمس بكل اطياف أهل المدينة عموما وأبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا". وأضاف اننا نرفض هذا الأسلوب اللاحضاري ونحن جميعا مجندين لنكون يد واحدة لأجل رفاهية وخدمة اهلنا بالمدينة؛ وادعو الشرطة بالكشف فورا عن الجناة ومعاقبتهم والعمل على وقف هذه المظاهر التي تؤثر سلبا في مجتمعنا".
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