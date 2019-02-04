كفرمندا: تجدد الشجار العنيف بين الشبان واستعمال المفرقعات والحجارة وتحطيم ممتلكات

تجدد مساء اليوم الإثنين الشجار العنيف بين عشرات الشبّان في كفرمندا، بحيث تمّ إستعمال المفرقعات مما أسفر عن عدّة إصابات، الأمر الذي تسبب بحالة غضب من قبل الاهالي في البلدة بسبب هذه الامور وعدم السيطرة على الوضع في كل مرة، فيما هرعت الى البلدة قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة والتي تعمل على فرض النظام والهدوء في المكان. وكانت في الاونة الاخيرة قد شهدت بلدة كفرمندا، العديد من الشجارات على خلفية نتائج ال انتخابات الأخيرة .
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