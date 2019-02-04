الجلمة: مقتل شاب فلسطيني واصابة آخر برصاص الجيش الاسرائيلي والخلفية غامضة

افاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب نقلًا عن مصادر فلسطينية ان شابًا استشهد واصيب آخر جراء تعرضهما لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي قرب معبر الجلمة بمحاذاة مدينة جنين في منطقة المروج. هذا وقالت مصادر اسرائيلية ان الشابين على ما يبدو حاولا تنفيذ عملية اطلاق نار صوب افراد الأمن على المعبر.

وقالت مواقع اخبارية فلسطينية:"ان الشابين كانا يقودان دراجة نارية بالقرب من حاجز الجملة في جنين، مساء اليوم. وذكر شهود عيان بقولهم:"كانا يسلكان الطريق دون أن يصدر منهما أيّ شيء تجاه الجنود". وجاء على لسان الجيش الاسرائيلي ان "احدهما القى جسمًا مشبوهًا صوبهم فقاموا بإطلاق النار".

وقالت طواقم اسعاف الهلال الأحمر إنها نقلت اصابة خطيرة برصاص الجيش الاسرائيلي في الجلمة، فيما لم تستطع الوصول إلى المصاب الأخر حتى اللحظة.



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