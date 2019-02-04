اعدادية محمود درويش تستضيف مدراء مدارس طمرة ومجد الكروم للقاء مهني اداري

تخلل هذٰا اليوم استقبال سرية الاكشافة المدرسية للضيوف المدراء باشراف المربية هنادي خلايلة والاطلاع على مرافق واقسام المدرسة

أستضافت مدرسة محمود درويش الاعدادية في مجد الكروم طاقم مدراء مدارس مدينة طمرة ومدراء مدارس مجد الكروم وبحضور مفتش المعارف في مدارس طمرة ومجد الكروم المربي صباح صباح , حيث كان بأستقبالهم مدير مدرسة محمود درويش الدكتور حسين سريس والطاقم الاداري والتوجيهي في المدرسة وذٰلك ليوم دراسي مميز , للاطلاع على النمط الاداري والمنهج الدراسي المميز المتبع في الاعدادية محمود درويش التي أجتازت بالاختبار الاول مشروع التميز المؤسسي وفق معايير صندوق التميز المؤسسي الاوروبي ( EFQM) الذي ترعاه وزارة المعارف لواء الشمال بعد ان حصلت على علامة كاملة في الاختبار وعلى اعتراف وشارة C2E لتصبح المدرسة الاولى في هذا الفوج الحاصله على علامة كاملة في الاختبار من بين 13 مؤسسة تربوية في البلاد .



وقد تخلل هذٰا اليوم استقبال سرية الاكشافة المدرسية للضيوف المدراء باشراف المربية هنادي خلايلة والاطلاع على مرافق واقسام المدرسة .

بدعها تم تقسيم الضيوف الى مجموعتين رافق كل مجموعة كل من المربي بهاء خلايلة نائب مدير المدرسة والمربية سلام ابو زيد , حيث أطلع المدراء على المبادرات التعليمية للمعلمين والطلبة حيث التقوا طاقم المعلمين الذٰي اطلعهم على الفعاليات والمشاريع التربوية والتعليمية بمشاركة نخبة من طلاب المدرسة .

وتجمع الحضور في مسار " البيدجوسيقى المميز في المدرسة الذٰي يحوي نخبة مميزة من الطلاب من العازفين على الالات الموسيقية بالاضافة الى وصلة غنائية هادفة للطالب وجد مناع المتألق بالغناء . وأطلع الحضور ايضاً على ألعاب " شغل عقلك " الهادفة .

وكان لغرفة "السكينة" دور بأستضافة المدراء , هذٰه الغرفة المميزة والهادفة التي تحتضن الطلاب للتخفيف عن توترهم في شتى المجالات باشراف طاقم مختص بالارشاد .

وبعد وجبة الغذٰاء للضيوف تجمعت كافة الطواقم في غرفة المكتبة الجديدة ليوم تلخيصي أفتتحه مدير المدرسة الدكتور حسين سريس الذٰي أطلع الحضور على النمط الاداري والتميز المؤسسي ( EFQM) المطبق في المدرسة , واكد على ضرورة اتباع مثل هذٰا النمط من اجل الانتقال الى مرحلات ادارية مهنية تتلائم مع العصر الحديث ومن اجل الارتقاء ادارياً بالمدارس الى أفاق اخرى تتلائم مع نوعية التعليم والادارة والطلاب اليوم .

بالمقابل أسهب المربيين سلام ابو زيد وبهاء خلايلة بالحديث عن كيفية تطبيق مثل هذٰا النمط النموذٰجي بالاضافة الى عرض برامج المدرسة العديدة والمتعددة التي وضعت مدرسة محمود درويش الاعدادية في مجد الكروم في رأس هرم المدارس العربية بالادارة والتربية والتعليم .

مفتش المعارف المربي صباح صباح أثنى على أدارة مدرسة محمود درويش واكد ان المسارات الادارية والتعليمية في اعدادية محمود درويش مجد الكروم هي مثل يحتذٰى به في مدارسنا العربية واضاف انه يامل من كافة المدارس اتباع مثل هذٰا النوط المميز بالاضافة الى مسارات ادارية اخرى تتلائم مع التعليم الحديث .

وقد تم تكريم المدراء المشاركين بهدية رمزية من ادارة مدرسة محمود درويش , بالاضفة الى شريحة خاصة تحوي المسارات الادارية والتعليمية والتربية المتبعة في المدرسة .

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