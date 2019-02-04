رئيس مجلس كفرقرع يزور مدرسة السلام الإعدادية

بيان من مجلس محلي كفرقرع جاء فيه:"قام المحامي فراس أحمد بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع، يوم أمس الاحد بزيارة لمدرسة السلام الإعدادية يرافقه القائم باعماله السيد مصطفى عسلي , والسيد نضال مصالحة محاسب المجلس , والسيد رشيد عثامنة مدير قسم المعارف , والسيد سفيان عسلي ممثل قسم الهندسة".



واضاف البيان:" التقى رئيس المجلس بمديرة المدرسة السيدة رجاء مصالحة والهيئة التدريسية بالمدرسة وطلابها، ودار حوار معهم حول سيرورة التعليم وكيفية تطوير منظومة التعليم بالمدرسة لسد احتياجات الطلاب وبالرقي بمدرسة السلام نحو مستقبل افضل.وفى نهاية اللقاء تم تكريم مديرة المدرسة لجهودها وجهود المربيات والمربيين في خدمة طلاب المدرسة, كما وكرمت إدارة المدرسة رئيس المجلس على شرف انتخابه رئيسا للمجلس المحلي متمنين له النجاح والتوفيق في حمل هذه الأمانة والمسؤولية. كما وقام السيد نبيل نخاش ممثلا عن لجنة أولياء أمور الطلاب بتسليم رئيس المجلس درعا تقديريا متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه.وخلال لقائه بطاقم المربيات والمربيين كرر المحامي فراس بدحي وعده بوضع قضايا التربية والتعليم في سلم أولوياته مشدد على احداث تجديدات في جهاز التربية والتعليم لما فيه مصلحة وخير لمدرسة السلام ولجميع مدارس البلدة ولجهاز التربية والتعليم بشكل عام".

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