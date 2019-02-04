الشرطة تلقي القبض على مشتبه بحيازة أسلحة غير قانونية في قرية سالم بوادي عارة

سيحال المشتبه الذي يبلغ من العمر 45 عام، صباح غدٍ الى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:" تواصلاً لنشاط الشرطة المكثف والمركز بهدف الحد من ظاهرة حيازة واستخدام الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي، داهم شرطيون سريون من مركز شرطة أم الفحم منزل أحد سكان قرية سالم واجروا تفتيش داخله.خلال التفتيش تم ضبط سلاح اوتوماتيكي من نوع كلاشينكوف، وعدد من امشاط الذخيرة المشبوهة كمسروقة".



واضاف البيان:" هذا وسيحال المشتبه الذي يبلغ من العمر 45 عام، صباح غدٍ الى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.هذا الانجاز الميداني ينضم الى انجار اخر حققته الشرطة في مدينة ام الفحم يوم امس حيث ضبط افراد شرطة ام الفحم سلاح اوتوماتيكي من نوع كارلو وتم توقيف مشتبه من سكان المدينة حيث قامت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة صباح هذا اليوم بتمديد توقيفه على ذمة التحقيق حتى يوم الخميس 7.2.2019.

هذه الأنشطة الميدانية تجريها الشرطة في اطار أنشطة تطبيق القانون المركز في منطقة وادي عارة، انشطة التي تقودها وحدة مكافحة الجريمة في مديرية منشيه.منذ بداية هذا العام ضبت الشرطة أكثر من 10 قطع أسلحة غير قانونية في منطقة وادي عارة.ستواصل شرطة إسرائيل عملها على مدار الساعة بكل إصرار وعزيمة، بهدف الحد من ظاهرة الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي وإحالة المجرمين الى العدالة.

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