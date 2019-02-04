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كل العرب فنانين فن عربي ميريام فارس تعايد ابنها جايدن بكلمات مؤثرة

فنانين

ميريام فارس تعايد ابنها جايدن بكلمات مؤثرة
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النجمة اللبنانية ميريام فارس تعايد ابنها جايدن بكلمات مؤثرة

احتفلت النجمة اللبنانية ميريام فارس بعيد ميلاد ابنها الثالث، حيث خصّت صغيرها برسالة عبر تويتر

احتفلت النجمة اللبنانية ميريام فارس بعيد ميلاد ابنها "جايدن" الثالث، حيث خصّت صغيرها برسالة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر فكتبت:"إلى ملاكي الصغير، الذي يقول ماما 645753765357 مرة في اليوم، أنا أحبك بلا حدود، أنت فرحة حياتي، وأفضل شيء حدث لي على الإطلاق، الوقت يجري، بالأمس احتضنتك بين ذراعي، كنت صغيرًا جدًا، اليوم بلغت ثلاث سنوات، أسعد عيد ميلاد يا روح قلب ماما".


ميريام فارس

الجدير ذكره أنّ ميريام فارس طرحت مؤخرًا فيديو كليب جديد ل أغنية بعنوان “قومي” من كلمات وألحان يوسف العماني وتوزيع حسام الدين موسى وإخراج شريف ترحيني.

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