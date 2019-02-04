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كل العرب فنانين فن عربي عمرو يوسف يباشر تصوير مسلسله الجديد

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عمرو يوسف يباشر تصوير مسلسله الجديد
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النجم المصري عمرو يوسف يباشر تصوير مسلسله الجديد

يستعد الممثل والنجم المصري عمرو يوسف لدخول تصوير مشاهد مسلسله الجديد نهاية شهر شباط/فبراير الجاري

لم يستقر عمرو يوسف والشركة المنتجة للعمل حتى اللحظة على اسم نهائي للمسلسل

يستعد الممثل والنجم المصري عمرو يوسف لدخول تصوير مشاهد مسلسله الجديد نهاية شهر شباط/فبراير الجاري. ولم يستقر عمرو يوسف والشركة المنتجة للعمل حتى اللحظة على اسم نهائي للمسلسل الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والأكشن.


عمرو يوسف

ومن المقرر أن يشارك في المسلسل إلى جانب عمرو يوسف كل من عبير صبري، نبيل الحلفاوي، محمود عبد المغني ودنيا عبدالعزيز. يذكر أخيرًا أنّ العمل من تأليف نبيل عبد الحميد ومحمود حجاج، إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة “فنون مصر” ومن المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

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